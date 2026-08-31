Непереносимість молока закладена у багатьох українців: генетик пояснив чому

Головне: Непереносимість лактози у дорослих часто має генетичне підґрунтя.

у дорослих часто має генетичне підґрунтя. Діти зазвичай не мають генетичної непереносимості молока , адже здатні засвоювати грудне молоко.

, адже здатні засвоювати грудне молоко. Більшість випадків непереносимості глютену мають вторинний, а не спадковий характер.

Чому дорослі перестають засвоювати молоко

За словами Микитенка, для українців втрата здатності перетравлювати лактозу з віком є доволі поширеним явищем.

"Непереносимість молока для українців є нормою. Більшість людей похилого віку переходять із цільного молока на кисломолочні продукти, бо втрачають здатність перетравлювати лактозу", - пояснив генетик.

Водночас він наголосив, що у дітей така проблема практично не зустрічається.

"Якщо мама годує грудьми, то в дитини нема генетичної непереносимості", - зазначив Микитенко.

Він додав, що генетичні варіанти непереносимості можуть бути закладені від народження, однак неможливо передбачити, коли саме вони проявляться - у 20, 30 чи 50 років.

Микитенко також зазначив, що для українців історично більш характерним було свинарство, ніж молочне скотарство. Зокрема через набіги кочових народів свиней було простіше зберегти, адже їх не забирали так часто, як велику рогату худобу. Саме тому традиція споживання молока в нашому регіоні формувалася менш тривалий час.

З глютеном ситуація інша

На відміну від лактози, більшість випадків чутливості до глютену не пов’язані безпосередньо зі спадковістю.

"Більшість форм непереносимості глютену мають вторинний характер", - сказав експерт.

За його словами, сучасні продукти містять значно більше глютену, ніж кілька десятиліть тому, а ферментативна система людини не встигає так швидко адаптуватися. Саме тому генетик радить свідомо обмежувати надлишок глютену в раціоні.

Водночас первинна генетична непереносимість глютену потребує пожиттєвого дотримання безглютенової дієти.