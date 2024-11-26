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Необходимо согласовать ставки акциза на различные табачные изделия в Украине с европейскими, - Еврокомиссия

Вторник 26 ноября 2024 18:00
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Необходимо согласовать ставки акциза на различные табачные изделия в Украине с европейскими, - Еврокомиссия Фото: необходимо согласовать ставки акциза на различные табачные изделия в Украине с европейскими (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Еврокомиссия акцентирует внимание на важности согласования Украиной акцизных ставок на разные категории табачных изделий с европейскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании нуждаются различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", - говорится в ее отчете.

Такое согласование налоговых ставок на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева предусмотрено правительственным законопроектом №11090 , поданным премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду Украины 18 марта 2024 года на основе предложений от Министерства финансов.

В декабре Верховная Рада готовится рассмотреть его во втором чтении.

Законопроект предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Бизнес-ассоциации обратились в Верховную Раду с просьбой поддержать во втором чтении правительственный законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия и их гармонизацию с европейским подходом к налогообложению ТВЭНов.

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