Необхідно узгодити ставки акцизу на різні тютюнові вироби в Україні з європейськими, - Єврокомісія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

"Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", - йдеться у її звіті.

Таке узгодження податкових ставок на сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання передбачене урядовим законопроєктом №11090, що був поданий премʼєр-міністром Денисом Шмигалем до Верховної Ради України 18 березня 2024 року на основі пропозицій від Міністерства фінансів.

У грудні Верховна Рада готується розглянути його в другому читанні.

Як зазначалося, законопроєкт передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.