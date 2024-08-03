Резиденцию лидера ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики, - The Telegraph
Израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС Исмаил Хания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Первоначальный план заключался в убийстве Хании в мае на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.
Два иранских чиновника сообщили изданию, что операция не была проведена из-за большого количества людей внутри здания и высокой вероятности провала.
Вместо этого два агента разместили взрывные устройства в трех комнатах пансионата КСИР на севере Тегерана, где мог остановиться Хания.
По словам официальных лиц, имеющих записи с камер видеонаблюдения, было замечено, как агенты входили и выходили из нескольких комнат в течение нескольких минут.
Говорят, что потом оперативники скрылись из страны, но у них оставался источник в Иране. В два часа ночи в среду из-за границы они взорвали взрывчатку в комнате, где находился Хания.
Считается, что Моссад завербовал агентов подразделения защиты чиновников Ансар аль-Махди в Тегеране. "Теперь они уверены, что Моссад нанял агентов из подразделения охраны Ансар аль-Махди", - сказал Telegraph чиновник КСИР.
"После дальнейшего расследования они обнаружили дополнительные взрывные устройства в двух других комнатах", – добавил он.
Второй чиновник из элитных военных сил КСИР сказал изданию, что "это унижение для Ирана и серьезное нарушение безопасности".
Чиновник сказал, что была создана рабочая группа, чтобы выработать идеи изображения убийства как не касающегося нарушения безопасности.
"Это все еще вопрос для всех, как это произошло, я не могу понять. Должно быть что-то выше в иерархии, о чем никто не знает", - добавил чиновник.
Сейчас в КСИР различные сектора обвиняют друг друга в неудачах, сообщил первый источник.
Эсмаил Каани, командующий силами КСИР "Кудс", заявил, что нарушение "унизило всех", и призвал "уволить, арестовать и, возможно, казнить" виновников.
"Верховный руководитель несколько раз вызывал всех командующих за последние два дня, он хочет получить ответы", – сообщил чиновник.
Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор неизвестно, как именно он погиб - от авиаудара или от заложенной в доме бомбы. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.
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