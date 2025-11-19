Младенцем или в сознательном возрасте? ПЦУ объяснила родителям, когда нужно крестить ребенка

Когда нужно крестить ребенка: ответ ПЦУ

На вопрос, когда нужно крестить ребенка - младенцем, или же дождаться его осознанного желания - Православная Церковь отвечает однозначно: "Лучше и для ребенка, и для его родителей крестить ребенка как можно раньше".

"Крещение - это духовное рождение человека, это открытие ему пути ко спасению. Таинство Крещения не является юридическим примирением с Богом, требующим совершеннолетия", - объяснили украинцам.

Уточняется, что это - второе, духовное рождение:

возвращение духовного родства с нашим Творцом;

дар Божьей благодати;

возможность правильного духовного развития;

указатель человеческих, христианских ориентиров.

Почему младенцам требуется очищение от греха

"Всякий человек рождается уже в состоянии подверженности действиям греха. Младенцы, как и взрослые, причастны к первородному греху, который смывается Таинством святого Крещения, и они нуждаются в очищении от него", - рассказали в ПЦУ.

Сообщается также, что ребенок, хотя еще и не полноценно развитым умом, но своей душой (созданной по образу Божьему) может:

воспринимать Бога;

возрастать в Нем.

"Сам Господь сказал: "Пустите детей приходить ко Мне и не запрещайте им; ибо таковых есть Царство Божие", - напомнили в ПЦУ.

Когда лучше крестить ребенка - некоторые могут колебаться (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Обязательно ли ребенку выбирать веру сознательно

Украинцам напомнили, что для некоторых конфессий характерно мнение, что нельзя крестить младенцев, поскольку "человек должен выбрать веру сознательно".

"Но ведь нельзя свести духовную и душевную жизнь человека исключительно к разуму и осознанию. Гармоничное развитие ребенка, которое будет включать не только телесный, умственный, но и духовный уровень (воля, чувства, мораль) позволит потом человеку сделать правильный выбор между жизнью вечной и богоотступничеством", - отметили в ПЦУ.

В качестве примера приводится изучение в школе большого количества различных предметов, не все из которых "в будущем пригодятся ребенку".

Это нужно для того, чтобы дать ему базовые знания, которые потом понадобятся для дальнейшего выбора. Ведь сложно выбрать то, что тебе неизвестно.

В ПЦУ рассказали, что вопрос: "Не лучше ли, чтобы ребенок вырос, а тогда сам выбрал себе веру?" звучит подобно утверждению:

"пока ребенок не вырастет и не скажет, что он хочет есть, не буду кормить его";

"не буду учить его разным наукам, пока дитя само не определится, что хочет учить".

"Кстати, дети сознательно также не выбирают родной язык, национальную принадлежность, культуру, страну, в которых растут", - добавили в ПЦУ.

На что опирается традиция крестить детей

Традиция крестить детей в православной вере опирается на свидетельство Священного Писания.

"Во времена Ветхого Завета в храм приносили мальчиков-младенцев на восьмой день после рождения, чтобы посвятить их Богу образом обрезания, которое было прообразом Крещения", - напомнили в ПЦУ.

В Новом Завете ветхозаветное обрезание заменило святое Крещение.

"Поэтому апостол Павел и называет его "нерукотворным обрезанием", к которому имеют доступ не только мальчики, но и девочки, потому что: "Нет уже ни иудея, ни язычника; нет ни раба, ни свободного; нет ни мужского пола, ни женского; потому что все вы - одно во Христе Иисусе", - объяснили верующим.

Отмечается, что святые апостолы - ученики Христовы - неоднократно крестили целые семьи, целые дома, где были и дети (а по обычаю того времени, наверное, и много детей).

Допускали возможность крещения детей также и многие отцы и учителя Церкви II-III века (среди которых Ириней Лионский, Ипполит Римский, Тертулиан, Ориген).

"В первую очередь крестите детей", - постановляет Апостольское предание (памятник раннехристианской письменности III века).

Между тем древний поместный Карфагенский собор в 419 году в 110-м правиле четко фиксирует: "Кто отвергает необходимость крещения малых и новорожденных от материнской утробы детей, или говорит, что хотя они и крестятся на отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не наследуют ничего, что надлежало бы омыть куполом новой жизни... тот пусть будет подвергнут анафеме".

К чему ПЦУ призывает всех украинцев

В завершение в ПЦУ отметили, что Церковь, без сомнения, "призывает крестить детей".

При этом крестят малышей "по вере их родителей".

"Рождение ребенка - долгожданное и счастливое событие, это действительно дар Божий", - отметили в ПЦУ.

Следовательно, "естественная реакция христианского сердца - благодарить Бога за этот дар и попросить":

чтобы Господь и в дальнейшем поддерживал мать, отца и ребенка;

защищал их от бед этого мира;

благословил ребенка и его жизненный путь.

"Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносивших. Увидев то, Иисус возмутился и сказал им: позволяйте детям приходить ко Мне и не запрещайте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возлагал руки на них и благословлял их", - подытожили в ПЦУ.