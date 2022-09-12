Німецька зброя відіграє вирішальну роль у поточних боях в Україні, - Шольц

За його словами, Німеччина надавала Україні всебічну підтримку разом із союзниками.

"Ми також поставили дуже ефективну зброю, яка зараз відіграє вирішальну роль у поточних боях", - підкреслив Шольц.

Він нагадав, що військова допомога для України від Німеччини включає: зенітні установки Gepard, гаубиці PzH 2000, РСЗВ і новітні системи ППО IRIS-T.