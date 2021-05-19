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Німецький міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті, - Focus

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Берлін, Середа 19 травня 2021 12:23
Німецький міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті, - Focus Фото: німецький міністр у справах сім'ї Франциска Гіффей (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині міністр у справах сім'ї Франциска Гіффей йде у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації. Раніше вона позбулася докторського ступеня.

Про це пише Focus Online з посиланням на джерела.

Повідомляється, що сьогодні Гіффей попросила канцлера Ангелу Меркель звільнити її від займаної посади.

Зазначимо, дискусії навколо її дисертації йдуть багато місяців і вже призвели до того, що вона не висунула свою кандидатуру на пост глави Соціал-демократичної партії Німеччини. У листопаді 2020 року на тлі скандалу вона відмовилася від наукового ступеня доктора наук. Але федеральний університет Берліна провів повторну перевірку роботи і вже повідомив, що докторський ступінь буде відкликано.

Франциска Гіффей стала федеральним міністром у справах сім'ї з березня 2018 року, а з листопада 2020 року була главою СДПН Берліна.

Нагадаємо, на початку міністр праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації. За даними експертів, п'ята частина її роботи була скопійована без зазначення посилань.

У квітні стало відомо, що в Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабінеті міністрів претендентам, спійманим на плагіаті.

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