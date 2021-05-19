Немецкий министр уходит в отставку после обвинений в плагиате, - Focus

В Германии министр по делам семьи Франциска Гиффей уходит в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Ранее она лишилась докторской степени.

Об этом пишет Focus Online со ссылкой на источники.

Сообщается, что сегодня Гиффей попросила канцлера Ангелу Меркель освободить ее от занимаемой должности.

Отметим, дискуссии вокруг ее диссертации идут много месяцев и уже привели к тому, что она не выдвинула свою кандидатуру на пост главы Социал-демократической партии Германии. В ноябре 2020 года на фоне скандала она отказалась от ученой степени доктора наук. Но Федеральный университет Берлина провел повторную проверку работы и уже сообщил, что докторская степень будет отозвана.

Франциска Гиффей стала федеральным министром по делам семьи с марта 2018 года, а с ноября 2020 года была главой СДПГ Берлина.