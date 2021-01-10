Міністра праці Австрії звинуватили в плагіаті, вона подала у відставку

Фото: Крістіна Ашбахер (instagram.com/christineaschbacher)

Очільниця Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації. Проте вона звинувачення відкинула.

Про це повідомляє АРА.

Плагіат у дисертації міністра помітив незалежний експерт, який стверджує, що п'ята частина роботи Ашбахер скопійовані без зазначення посилань. Вона писала дисертацію в травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Крім того, експерт помітив в дипломній роботі Ашбахер за 2006 рік багато плагіату, некоректних цитат і недостатніх знань німецької мови.

Крістіна Ашбахер відкинула звинувачення.

"Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином... З цієї причини я йду у відставку з моєї посади", - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. При цьому парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру. Річ в тім, що його спіймали на плагіаті. Група вчених проаналізувала наукові праці ректора Чернігівського університету, опубліковані в 2018 році, і виявили "запозичений" текст в кількох матеріалах.