ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міністра праці Австрії звинуватили в плагіаті, вона подала у відставку

Австрія, Неділя 10 січня 2021 06:59
Міністра праці Австрії звинуватили в плагіаті, вона подала у відставку
Фото: Крістіна Ашбахер (instagram.com/christineaschbacher)
Автор: Даша Харченко

Очільниця Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації. Проте вона звинувачення відкинула.

Про це повідомляє АРА.

Плагіат у дисертації міністра помітив незалежний експерт, який стверджує, що п'ята частина роботи Ашбахер скопійовані без зазначення посилань. Вона писала дисертацію в травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Крім того, експерт помітив в дипломній роботі Ашбахер за 2006 рік багато плагіату, некоректних цитат і недостатніх знань німецької мови.

Крістіна Ашбахер відкинула звинувачення.

"Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином... З цієї причини я йду у відставку з моєї посади", - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. При цьому парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру. Річ в тім, що його спіймали на плагіаті. Група вчених проаналізувала наукові праці ректора Чернігівського університету, опубліковані в 2018 році, і виявили "запозичений" текст в кількох матеріалах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Австріяплагиат

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся