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Німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder

Фото: німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно передати Україні кілька БМП Marder. Вони були зняті зі зберігання, модернізовані і тепер чекають дозволу бундестагу.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, п'ять машин вже готові до відправки. В цілому компанія зараз модернізує 100 таких БМП.

"Зараз йде ремонт 100 бойових машин піхоти, перші машини вже готові. Коли і куди їх доставити, вирішує федеральний уряд", - заявив Паппергер.

Крім цього, на заводі модернізують 88 танків Leopard.

Нагадаємо, уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

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