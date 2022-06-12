Німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder

Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно передати Україні кілька БМП Marder. Вони були зняті зі зберігання, модернізовані і тепер чекають дозволу бундестагу.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За його словами, п'ять машин вже готові до відправки. В цілому компанія зараз модернізує 100 таких БМП.

"Зараз йде ремонт 100 бойових машин піхоти, перші машини вже готові. Коли і куди їх доставити, вирішує федеральний уряд", - заявив Паппергер.

Крім цього, на заводі модернізують 88 танків Leopard.