Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить Украине БМП Marder

Немецкая концерн Rheinmetall готов немедленно передать Украине несколько БМП Marder. Они были сняты с хранения, модернизированы и теперь ждут разрешения Бундестага.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По его словам, пять машин уже готовы к отправке. В целом компания сейчас модернизирует 100 таких БМП.

"Сейчас идет ремонт 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда их доставить, решает федеральное правительство", - заявил Паппергер.

Кроме этого, на заводе модернизируют 88 танков Leopard.