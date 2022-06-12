ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder

Новость на русском →
Берлін, Неділя 12 червня 2022 14:47
Німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder Фото: німецький концерн Rheinmetall готовий відправити Україні БМП Marder (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно передати Україні кілька БМП Marder. Вони були зняті зі зберігання, модернізовані і тепер чекають дозволу бундестагу.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, п'ять машин вже готові до відправки. В цілому компанія зараз модернізує 100 таких БМП.

"Зараз йде ремонт 100 бойових машин піхоти, перші машини вже готові. Коли і куди їх доставити, вирішує федеральний уряд", - заявив Паппергер.

Крім цього, на заводі модернізують 88 танків Leopard.

Нагадаємо, уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Германия Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз