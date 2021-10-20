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Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - МВС Німеччини

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Середа 20 жовтня 2021 14:24
Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - МВС Німеччини Фото: міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер (bmi.bund.de)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер заявив, що ключ до вирішення проблеми з мігрантами, які незаконно потрапляють в ЄС через Білорусь, лежить в Москві. Він додав, що влада домовилася з Іраком про те, щоб авіакомпанії більше не перевозили нелегалів до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

"Ми переконані, що ключ, ймовірно, знаходиться в Москві", - заявив глава МВС Німеччини.

Міністр повідомив, що зараз тривають переговори щодо того, щоб авіакомпанії перестали перевозити людей, охочих перебратися в ЄС, в Білорусь.

"У Білорусі існує пособництво незаконному ввезенню мігрантів. Режим значно розширив список держав, в які можна в'їжджати без візи. Це форма гібридної загрози, в якій мігранти використовуються як політична загроза. Це може бути вирішено тільки в рамках спільноти держав", - додав Зеєхофер.

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