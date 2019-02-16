Німецька контррозвідка вивчає зв'язки ультраправих партій з РФ

В Німеччині хочуть уникнути впливу РФ на вибори до Європарламенту

Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Российской Федерацией (РФ), чтобы избежать российского влияния на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, контрразведка считает, что РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

Отмечается, что экспертная группа, в которую вошли представители трех земель и Берлина, должна собрать информацию о связях неонацистской партии "Правые" (Die Rechte) и антимигрантской, право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) с Российской Федерацией.

Кроме того, контрразведка исследует путешествие экс-главы AfD Фрауке Петри с мужем и представителем партии в Москву в феврале 2017 года. Поездка была полностью оплачена Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что главу департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от обязанностей из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Ранее, в Литве заявляли о возможных кибератаках со стороны Российской Федерации, которые могут повлиять на выборы в стране.

До этого в Литве задержали российских агентов.