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У Литві затримали російських агентів

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 18:18
У Литві затримали російських агентів
Фото: Альгірдас Палецкіс (Politologas.lt)

У поліції уточнили, що Палецкіса затримали з доказами, що він збирав інформацію на замовлення спецслужб

У Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримані колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс і громадянин Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi .

Повідомляється, що ці особи виконували завдання російської розвідки, пов'язані з політичними непарламентськими партіями.

"Діяльність продовжувалась тривалий час, вона була свідомою", - наголосив генпрокурор Литви Евалдас Пашіліс.

У поліції уточнили, що Палецкіса затримали з доказами, що він збирав інформацію на замовлення спецслужб. Повідомляється, що в ході розслідування були проведені обшуки. Серед підозрюваних є й один громадянин Росії.

"Можу підтвердити, що один із затриманих - Валерій Іванов, якого затримали, оскільки під час обшуку у нього знайшли зброю. На даний момент з'ясовують, чи пов'язано це зі справою про шпигунство", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення розслідування була виявлена "ціла мережа осіб, діяльність яких становить загрозу національній безпеці". Водночас директор Департаменту держбезпеки Дарюс Яунішкіс сказав, що мета цих незаконних дій - вплив на політичні процеси в Литві.

"З цією метою вербуються особи, які можуть безпосередньо або через посередників формувати програми політичних партій або їх структуру, користуючись різними медійними каналами, сприяти зміцненню "м'якої сили" Росії в країні", - сказав Яунішкіс.

Заснований у 2008 році Соціалістичний народний фронт (СНФ) і його колишній керівник Палецкіс не раз згадувалися в публічних звітах литовської розвідки про загрози національній безпеці. СНФ називали прихильною до Росії політичною партією, писали про участь представників партії у спрямованих проти США і НАТО проросійських пропагандистських акціях.

Нагадаємо, вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс звертався до литовського Департаменту державної безпеки щодо перевірки діяльності "Будинку Москви" в Вільнюсі та просив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки.

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