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Очільника контррозвідки Бельгії звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 14:45
Очільника контррозвідки Бельгії звинуватили у шпигунстві на користь Росії
Іллюстративне фото (GettyImages)

Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років

Очільника департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків через підозри у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючтсь на De Morgen.

Вандерборре підозрюють у тому, що він знищував конфіденційні документи в офісному шредері. Він працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років. До завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуває вдома. Його офіс закритий з кінця січня. Водночас сам Вандерборре заперечує всі звинувачення.

У виданні також зазначили, що Клемент Вандерборре під час спецоперації у Сербії в 2016 році надав громадянці Сербії доступ до конфіденційної інформації. Жінка, ймовірно, працювала як подвійний агент на Росію.

Нагадаємо, у Литві заявляли про можливу кібератаку з боку РФ, які можуть вплинути на вибори в Литві.

До цього в Литві затримали російських агентів. За підозрою в шпигунстві на користь Росії затримані колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс і громадянин Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США.

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