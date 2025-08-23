Путин не готов к содержательным переговорам и встрече, - Кислица

Он отметил, что встреча в Белом доме в понедельник, где были президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп - стала главным событием последних месяцев.

"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча - ред.) важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.

Отметим, что накануне ведущая NBC взяла интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. В том разговоре представитель РФ фактически отрицал желание главы Кремля встречаться с Зеленским, чтобы закончить войну.

Кислица в свою очередь подчеркнул, что попытки руководства РФ поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента Украины, о чем говорил Лавров - это давно отработанное пропагандистское клише.

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.

Кислица подчеркнул, что президент Трамп и его команда, а также руководство Украины - имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед. В то же время он предостерег, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.

По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.

Кроме того, он добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".

Также чиновник сказал, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над которым сейчас активно работают специалисты. Первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.

При этом Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем", - заявил первый замминистра.