Путин не готов к содержательным переговорам и встрече, - Кислица

Украина, США и европейские партнеры постепенно продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки Москвы сорвать мирный процесс. В то же время глава Кремля не готов к встрече.
Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
Он отметил, что встреча в Белом доме в понедельник, где были президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп - стала главным событием последних месяцев.
"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча - ред.) важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.
Отметим, что накануне ведущая NBC взяла интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. В том разговоре представитель РФ фактически отрицал желание главы Кремля встречаться с Зеленским, чтобы закончить войну.
Кислица в свою очередь подчеркнул, что попытки руководства РФ поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента Украины, о чем говорил Лавров - это давно отработанное пропагандистское клише.
"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.
Кислица подчеркнул, что президент Трамп и его команда, а также руководство Украины - имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед. В то же время он предостерег, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.
По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.
Кроме того, он добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".
Также чиновник сказал, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над которым сейчас активно работают специалисты. Первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.
При этом Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.
"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем", - заявил первый замминистра.
Напомним, что идея двусторонней встречи между Зеленским и Путиным появилась после того, как на прошлой неделе Трамп встретился с диктатором РФ на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.
Изначально рассматривался вариант трехсторонней встречи, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы сначала Зеленский и Путин встретились один на один.
Вчера украинский лидер отметил, что Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает согласования конкретной даты и места встречи.
В то же время глава МИД РФ Лавров говорил, что Украина и Россия не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Он говорит, что встреча возможна только тогда, когда будет согласована повестка дня.
Состоится ли в итоге встреча Зеленского и Путина, пока что неясно.
Также важно отметить, что на переговорах на Аляске и в Вашингтоне ключевой темой была война в Украине, а точнее - варианты ее завершения и все сопутствующие факторы.
В частности, известно, что Украина, США и Европа разрабатывают гарантии безопасности для нашей страны в послевоенной жизни. Вчера Зеленский сообщил, что работа над этим продолжается ежедневно и США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины.