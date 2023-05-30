Нет угрозы преследования. Суд Болгарии отказался предоставлять убежище критику Путина

Высший административный суд Болгарии окончательно отказал в предоставлении убежища критику российского диктатора Владимира Путина. Речь идет об Александре Стоцком, который покинул РФ после 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда Болгарии .

Бывший соратник российского оппозиционера Алексея Навального прибыл в столицу Болгарии 25 февраля 2022 года. Он первым делом направился к российскому посольству в Софии с табличкой "Остановите войну".

Также сообщается, что он участвовал в акциях протеста против войны РФ против Украины и попросил убежища в Болгарии. Он боялся, что в России его мобилизуют и отправят на фронт.

Однако три суда в Болгарии отказали ему в предоставлении убежища. Там признали его опасения незначительными и добавили, что вероятность его отправки на войну против Украины не является большой, хотя он и получал уже повестку.

"Нет оснований считать, что официальная власть в Российской Федерации проводит огульно массовые репрессии против граждан, которые выражают тем или иным образом недовольство политикой президента", - отметили в решении суда.

Также в суде добавили, что не было установлено серьезных и подтвержденных оснований считать, что исключительно на основании пребывания Стоцкого на территории РФ ему грозит реальная опасность преследования.

Отъезд россиян из страны из-за возможных репрессий

После начала вторжения в Украину ряд граждан РФ пытались выйти на протест, однако их подавили силовики, а позже законодатели ужесточили возможности проведения подобных акций протеста.

Тысячи россиян были арестованы, сотни из них отправили за решетку. Российские СМИ сообщали, что сотни тысяч россиян покинули страну после начала войны, а затем и после объявления Путиным так называемой "частичной мобилизации".