ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Финляндии заявили о рекордном потоке российских мигрантов со времен Советского союза

Новина українською →
Среда 24 мая 2023 17:03
В Финляндии заявили о рекордном потоке российских мигрантов со времен Советского союза Фото: в Финляндии заявили о рекордном потоке российских мигрантов со времен Советского союза (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Финское управление статистики заявило о рекордном количестве россиян, эмигрировавших в Финляндию в 2022 году. Показатель стал самым высоким за последние 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным управления, в 2022 году из России в Финляндию эмигрировало 6003 человека, что стало самым высоким показателем со времен Советского союза:

  • в 1990 году из Советского Союза в Финляндию эмигрировали 1958 человек;
  • в 1991 году - 5515 человек;
  • с 1992-1995 год - 1700-2600 эмиграций в год после распада Советского союза.

К 2021 году показатель эмиграции из России в Финляндию составлял менее 3100 человек в год.

В целом, как отмечают в управлении, в 2022 году было зафиксировано рекордные 49 998 эмиграций в страну. В то же время цифры не включат украинцев, которые переехали в Финляндию для временной защиты и лиц, искавших убежища.

Дома "хорошо", а у "врага" лучше?

В ответ на российскую агрессию против Украины Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Уже в июне 2022 года страны получили приглашение присоединиться к Альянсу, однако были и те, кто выступал против их членства.

Долгое время Турция противодействовала вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявляя, что не может поддержать их заявку из-за того, что обе страны позволяют действовать на их территории группировкам, которые Анкара считает террористическими.

После урегулирования споров с Турцией, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала новым членом Альянса. Это, со своей стороны, вызвало традиционное возмущение в России, которая начала сразу угрожать "принять ответные меры, как военно-технического, так и другого характера".

Согласно данным Helsingin Sanomat, между тем Финляндия уже ведет переговоры с США по соглашению, которое позволит Штатами беспрепятственно использовать финскую землю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия
NEWS
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром