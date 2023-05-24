В Финляндии заявили о рекордном потоке российских мигрантов со времен Советского союза
Финское управление статистики заявило о рекордном количестве россиян, эмигрировавших в Финляндию в 2022 году. Показатель стал самым высоким за последние 30 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно данным управления, в 2022 году из России в Финляндию эмигрировало 6003 человека, что стало самым высоким показателем со времен Советского союза:
- в 1990 году из Советского Союза в Финляндию эмигрировали 1958 человек;
- в 1991 году - 5515 человек;
- с 1992-1995 год - 1700-2600 эмиграций в год после распада Советского союза.
К 2021 году показатель эмиграции из России в Финляндию составлял менее 3100 человек в год.
В целом, как отмечают в управлении, в 2022 году было зафиксировано рекордные 49 998 эмиграций в страну. В то же время цифры не включат украинцев, которые переехали в Финляндию для временной защиты и лиц, искавших убежища.
Дома "хорошо", а у "врага" лучше?
В ответ на российскую агрессию против Украины Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Уже в июне 2022 года страны получили приглашение присоединиться к Альянсу, однако были и те, кто выступал против их членства.
Долгое время Турция противодействовала вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявляя, что не может поддержать их заявку из-за того, что обе страны позволяют действовать на их территории группировкам, которые Анкара считает террористическими.
После урегулирования споров с Турцией, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала новым членом Альянса. Это, со своей стороны, вызвало традиционное возмущение в России, которая начала сразу угрожать "принять ответные меры, как военно-технического, так и другого характера".
Согласно данным Helsingin Sanomat, между тем Финляндия уже ведет переговоры с США по соглашению, которое позволит Штатами беспрепятственно использовать финскую землю.
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