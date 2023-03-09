Последствия массированной атаки Украины: отключения света продолжатся в трех областях

В результате атаки Украины ночью, 9 марта, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому отключения света введены в трех областях и продолжатся даже после прекращения превентивного отключения электричества из-за обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания.

"Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", - отметили в компании, добавив, что массированный обстрел Украины оказался 15-й массированной ракетной атакой россиян на энергетическую инфраструктуру, поэтому для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах.

Как сообщалось, в четверг, 9 марта, в качестве превентивной меры в трех областях применили экстренные отключения света.

Напомним, в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.