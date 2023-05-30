Нет сомнений, что Украина выиграет эту войну, - американский генерал
Действия ВСУ направлены на то, чтобы эффективно убивать врагов. Украина несомненно победит в войне с Россией.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.
"Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они определенно на правильном пути", - сказал он.
При этом он отметил, что как партнер Вооруженных сил Украины может "гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ".
Отвечая на вопрос об ожидаемом контрнаступлении ВСУ, генерал заявил: "Я думаю, время покажет, и мы увидим колоссальный успех. Потому что помните, военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне".
Напомним, российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, потери Москвы за это время превысили 200 тысяч человек. Как заявил президент США Джо Байден, только под Бахмутом россияне потеряли более 100 тысяч убитыми и ранеными.
По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.
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