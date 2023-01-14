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Нет уважения к суверенитету. Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране

Фото: премьер Молдовы высказалась о падении ракеты в стране (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Иван Носальский

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу в Facebook.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", - подчеркнула Гаврилица.

Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", - отметила премьер.

Напомним, сегодня, 14 января, во время массированного российского обстрела Украины обломки ракеты упали в северной части Молдовы.

Также мы писали, что, по словам вице-премьера Молдовы Нику Попеску, россияне нарушают суверенитет Молдовы, поскольку они сохраняют присутствие своих войск в Приднестровье.

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