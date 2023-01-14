Немає поваги до суверенітету. Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила Гаврилиця.

Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.

"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єр.