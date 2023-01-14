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Немає поваги до суверенітету. Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні

Фото: прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Іван Носальський

Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару РФ по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю у Facebook.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила Гаврилиця.

Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.

"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали у північній частині Молдови.

Також ми писали, що, за словами віце-прем'єра Молдови Ніку Попеску, росіяни порушують суверенітет Молдови, оскільки вони зберігають присутність своїх військ у Придністров'ї.

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