Нет отопления в квартире: куда жаловаться в Киеве и пересчитают ли платежки

В Киеве идет подключение жилых домов к отоплению, однако часть жителей до сих пор остается без тепла.
РБК-Украина со ссылкой на сообщения КГГА и Киевтеплоэнерго рассказывает, куда обращаться, если после запуска тепла в квартире так и не появилось отопление и сделают ли перерасчет платежки.
В большинстве районов Киева централизованное отопление поставляет КП "Киевтеплоэнерго". Если батареи остаются холодными, жители могут обратиться в городскую диспетчерскую службу по номеру 1557.
В Днепровском и Дарницком районах услугу предоставляет ООО "Евро-Реконструкция". Обратиться в компанию можно по телефонам:
Возможность пересчета зависит от причины, по которой в доме нет тепла.
Если отопление не было из-за аварийных повреждений внешних теплосетей, "Киевтеплоэнерго" автоматически учитывает периоды отсутствия услуги. За эти дни плату не начисляют.
Если же проблема возникла из-за неисправности внутридомовых систем, управляющий домом - управляющая компания, ОСМД или ЖСК - должен сообщить об этом "Киевтеплоэнерго".
Если управляющий не передал такую информацию, он может самостоятельно обратиться за пересчетом. Для этого нужно получить от управляющего акт, в котором указаны причина и период отсутствия отопления.
Документы можно отправить в Центр коммунального сервиса или по электронной почте "Киевтеплоэнерго": energozbut@kte.kmda.gov.ua. После получения подтверждений поставщик рассмотрит возможность перерасчета.
Отопительный сезон в жилищном фонде Киева начался 2 ноября. По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, для полного развертывания системы теплоснабжения требуется ориентировочно десять дней.
По данным мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро 9 ноября отопление уже получили почти 80% домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании. Городские власти планируют подключить большинство жилых домов до 12 ноября.
Дома по коллективным договорам подключают по заявкам их управляющих. В то же время, в зданиях, где возникнут аварии или понадобятся дополнительные ремонтные работы, подачу тепла могут задержать.
Отопление также получают заведения социальной сферы. В настоящее время к теплоснабжению подключили 247 медицинских учреждений, 481 детский сад и 387 школ. В целом тепло уже имеется более чем в 80% таких учреждений.
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