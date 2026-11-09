Нет отопления в квартире: куда жаловаться в Киеве и пересчитают ли платежки

Куда жаловаться, если нет тепла

В большинстве районов Киева централизованное отопление поставляет КП "Киевтеплоэнерго". Если батареи остаются холодными, жители могут обратиться в городскую диспетчерскую службу по номеру 1557.

В Днепровском и Дарницком районах услугу предоставляет ООО "Евро-Реконструкция". Обратиться в компанию можно по телефонам:

044-277-6-277;

044-277-277-6;

063-025-31-66;

063-025-39-26;

050-359-00-47;

050-359-01-25;

067-110-22-03;

067-110-88-03.

Перечислят ли плату за отопление

Возможность пересчета зависит от причины, по которой в доме нет тепла.

Если отопление не было из-за аварийных повреждений внешних теплосетей, "Киевтеплоэнерго" автоматически учитывает периоды отсутствия услуги. За эти дни плату не начисляют.

Если же проблема возникла из-за неисправности внутридомовых систем, управляющий домом - управляющая компания, ОСМД или ЖСК - должен сообщить об этом "Киевтеплоэнерго".

Если управляющий не передал такую информацию, он может самостоятельно обратиться за пересчетом. Для этого нужно получить от управляющего акт, в котором указаны причина и период отсутствия отопления.

Документы можно отправить в Центр коммунального сервиса или по электронной почте "Киевтеплоэнерго": energozbut@kte.kmda.gov.ua. После получения подтверждений поставщик рассмотрит возможность перерасчета.

Сколько домов уже получили тепло

Отопительный сезон в жилищном фонде Киева начался 2 ноября. По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, для полного развертывания системы теплоснабжения требуется ориентировочно десять дней.

По данным мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро 9 ноября отопление уже получили почти 80% домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании. Городские власти планируют подключить большинство жилых домов до 12 ноября.

Дома по коллективным договорам подключают по заявкам их управляющих. В то же время, в зданиях, где возникнут аварии или понадобятся дополнительные ремонтные работы, подачу тепла могут задержать.

Отопление также получают заведения социальной сферы. В настоящее время к теплоснабжению подключили 247 медицинских учреждений, 481 детский сад и 387 школ. В целом тепло уже имеется более чем в 80% таких учреждений.