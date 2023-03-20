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Нет доказательств. В разведке намекнули, что в Мариуполе мог быть не Путин

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

У украинской разведки нет доказательств того, что временно оккупированный Мариуполь посетил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"У нас нет никаких доказательств тому, что этот человек (в Мариуполе - ред.) был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас идут дискуссии в экспертной среде, жив ли сам Путин. Но если жив, то мы видим обычно встречи Путина за длинным столом на расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют Путина", - заявил Юсов.

Он отметил, что среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями в дворах.

"То есть это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановочные сеансы", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда заявляла о визите Путина в Мариуполь на прошлой неделе.

Позже в Белом доме заявили, что в ходе поездки Путин мог увидеть, насколько плохи дела у его войск.

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