Нет доказательств. В разведке намекнули, что в Мариуполе мог быть не Путин

У украинской разведки нет доказательств того, что временно оккупированный Мариуполь посетил российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
"У нас нет никаких доказательств тому, что этот человек (в Мариуполе - ред.) был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас идут дискуссии в экспертной среде, жив ли сам Путин. Но если жив, то мы видим обычно встречи Путина за длинным столом на расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют Путина", - заявил Юсов.
Он отметил, что среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями в дворах.
"То есть это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановочные сеансы", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда заявляла о визите Путина в Мариуполь на прошлой неделе.
Позже в Белом доме заявили, что в ходе поездки Путин мог увидеть, насколько плохи дела у его войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.