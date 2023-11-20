Нет "волшебной палочки". Остин указал, от чего будет зависеть результат Украины на поле боя

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции (с уже имеющимися вооружениями, - ред), идет ли речь об F-16, HIMARS или чем-то еще: все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя", - подчеркнул глава Пентагона.

По словам Остина, США ожидают, что Украина продолжит вытеснять россиян со своей территории и в зимний период, как об этом уже неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.

Министр уточнил, что украинские защитники готовы к зиме. США продолжают помощь в такой подготовке, поскольку в пакете помощи, который был анонсирован сегодня, содержится зимнее снаряжение.

По словам Остина, Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб, и России потребуется значительное время, чтобы оправиться. В частности, нашим защитникам уже удалось отвоевать 50% оккупированной территории и отогнать Черноморский флот от своих берегов.

"Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - добавил глава Пентагона.

Новый пакет военной помощи Украине

Напомним, сегодня, 20 ноября, США анонсировали передачу Украине вооружения стоимостью около 100 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи.

Туда, в частности, вошла одна реактивная система залпового огня и артиллерийские снаряды.

Такой анонс состоялся во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.