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Її не можна повністю вилікувати: лікар назвав хворобу президента Чехії

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Чехія, Субота 06 листопада 2021 02:34
Її не можна повністю вилікувати: лікар назвав хворобу президента Чехії Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Анна Полисученко

Член медичного консиліуму зі спостереження за здоров'ям президента Чехії хірург Павло Пафко заявив, що Мілош Земан страждає цирозом печінки. Він повідомив, що повністю вилікувати цю хворобу не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

"У пана президента хронічна хвороба печінки. Конкретно - цироз печінки. Це захворювання відрізняється тим, що може багато років розвиватися без ознак або з мінімальними ознаками", - сказав він.

За словами Пафко, в шлунок Земану введений живильний зонд для годування, так званий PEG.

Зазначимо, 4 листопада Земан покинув реанімацію і був переведений в реабілітаційне відділення через політичний тиск.

"Як довго він буде там перебувати, залежить, в тому числі, і від того, наскільки чітко пан президент буде дотримуватися того режиму харчування, який йому прописали лікарі", - зазначив Пафко.

Лікар додав, що говорити про терміни виписки президента з Центрального військового госпіталю в Празі, де він перебуває на лікуванні, поки передчасно, це може зайняти 3-4 тижні.

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Чехія Мілош Земан
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