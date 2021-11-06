Ее нельзя полностью вылечить: врач назвал болезнь президента Чехии

Член медицинского консилиума по наблюдению за здоровьем президента Чехии хирург Павел Пафко заявил, что Милош Земан страдает циррозом печени. Он сообщил, что полностью вылечить эту болезнь нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas .

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно - цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", - сказал он.

По словам Пафко, в желудок Земану введен питательный зонд для кормления, так называемый PEG.

Отметим, 4 ноября Земан покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.

"Как долго он будет там находиться, зависит, в том числе, и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который емумпредписали врачи", - отметил Пафко.

Врач добавил, что говорить о сроках выписки президента из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находится на лечении, пока преждевременно, это может занять 3-4 недели.