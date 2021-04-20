Нелогічними виплатами наглядової ради УЗ повинен зацікавитися Кабмін, - експерт
Кабінет міністрів повинен зацікавитися, чому члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують захмарні зарплати в той час, як компанія несе величезні збитки.
Про це заявила президент асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко.
"Питань до наглядової ради дуже багато, та її роль поки що незрозуміла. Вони отримують винагороди, а УЗ за фінпланом 2020 року у збитках. При цьому винагороди йдуть членам наглядової ради колосальні! Це навіть якось алогічно", - сказала Петриченко.
За її словами, розмір винагороди членам наглядової ради непорівнянний з результатами його роботи: компанія за три роки діяльності нинішнього складу наглядової ради постійно зазнає збитків.
"Взагалі незрозуміло, які ставляться завдання перед наглядовою радою, і як вона повинна звітувати. Які показники вони виконали, за що вони повинні отримати винагороду? Це все незрозуміло. І взагалі робота наглядової ради за весь період її існування непрозора і незрозуміла", - підкреслила Петриченко.
На її думку, ситуацією в УЗ і виплатами наглядовій раді повинні зацікавитися і правоохоронні органи, і уряд, оскільки мова йде про державну компанію, яка доведена до критичного стану.
"Вищий орган - Кабінет міністрів - він повинен зацікавитися роботою наглядової ради. І порівняти показники - чого вони досягли і що вони отримали, я саме - їх винагороди та всі втрати УЗ", - підсумувала Петриченко.
Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризи.
Своєю чергою, економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.