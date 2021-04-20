ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нелогичными выплатами набсовету УЗ должен заинтересоваться Кабмин, - эксперт

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 12:00
Нелогичными выплатами набсовету УЗ должен заинтересоваться Кабмин, - эксперт Фото: Кабинет министров должен заинтересоваться высокими зарплатами набсовета УЗ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров должен заинтересоваться, почему члены наблюдательного совета "Укрзализныци" получают заоблачные зарплаты в то время, как компания несет огромные убытки.

Об этом заявила президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

"Вопросов к набсовету очень много, и ее роль пока непонятна. Они получают вознаграждения, а УЗ по финплану 2020 года в убытках. При этом вознаграждения идут членам наблюдательного совета колоссальные! Это как-то даже алогично", - сказала Петриченко.

По ее словам, размер вознаграждения членам набсовета несоизмерим с результатами его работы: компания за три года деятельности нынешнего состава набсовета постоянно имеет убытки.

"Вообще непонятно, какие ставятся задачи перед Наблюдательным советом, и как он должен отчитываться. Какие показатели они выполнили, за что они должны получить вознаграждение? Это все непонятно. И вообще робота наблюдательного совета за весь период его существования непрозрачна и непонятна", - подчеркнула Петриченко.

По ее мнению, ситуацией в УЗ и выплатами набсовету должны заинтересоваться и правоохранительные органы, и правительство, поскольку речь идет о государственной компании, которая доведена до критического состояния.

"Высший орган - Кабинет министров - он должен заинтересоваться работой наблюдательного совета. И соизмерить показатели - чего они достигли и что они получили, а именно - их вознаграждения и все потери УЗ", - подытожила Петриченко.

Напомним, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить наблюдательный совет, который довел компанию до кризиса.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета УЗ, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Укрзализныця набсовет
NEWS
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"