Нелогичными выплатами набсовету УЗ должен заинтересоваться Кабмин, - эксперт

Кабинет министров должен заинтересоваться, почему члены наблюдательного совета "Укрзализныци" получают заоблачные зарплаты в то время, как компания несет огромные убытки.

"Вопросов к набсовету очень много, и ее роль пока непонятна. Они получают вознаграждения, а УЗ по финплану 2020 года в убытках. При этом вознаграждения идут членам наблюдательного совета колоссальные! Это как-то даже алогично", - сказала Петриченко.

По ее словам, размер вознаграждения членам набсовета несоизмерим с результатами его работы: компания за три года деятельности нынешнего состава набсовета постоянно имеет убытки.

"Вообще непонятно, какие ставятся задачи перед Наблюдательным советом, и как он должен отчитываться. Какие показатели они выполнили, за что они должны получить вознаграждение? Это все непонятно. И вообще робота наблюдательного совета за весь период его существования непрозрачна и непонятна", - подчеркнула Петриченко.

По ее мнению, ситуацией в УЗ и выплатами набсовету должны заинтересоваться и правоохранительные органы, и правительство, поскольку речь идет о государственной компании, которая доведена до критического состояния.

"Высший орган - Кабинет министров - он должен заинтересоваться работой наблюдательного совета. И соизмерить показатели - чего они достигли и что они получили, а именно - их вознаграждения и все потери УЗ", - подытожила Петриченко.

