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Литва у неділю затримала рекордну кількість нелегалів з Білорусі

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Литва, Неділя 01 серпня 2021 20:44
Литва у неділю затримала рекордну кількість нелегалів з Білорусі Фото: у Литву сьогодні перейшла рекордна кількість нелегалів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 1 серпня, на територію Литви через білоруський кордон вдерлася рекордна кількість нелегальних мігрантів. Литовським прикордонникам станом на 13:00 вдалося затримати понад 200 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Нелегальні мігранти йдуть через литовсько-білоруський кордон великими групами. Затримати вдалося вже 216 осіб. Очікується, що прикордонники до кінця неділі затримають близько 400 нелегалів, якщо їх потік не зменшиться.

До сьогоднішнього дня литовські прикордонники затримували максимум 171 нелегала за день.

Як розповів представник прикордонної служби Литви Гедрюс Мішутіс, якщо раніше нелегали з Білорусі переходили кордон вночі і тільки там, де немає відеокамер, то тепер вони йдуть через всі ділянки кордону та в будь-яку пору доби.

Нагадаємо, Євросоюз закликав білоруську владу не шантажувати Литву нелегальними мігрантами. В Євросоюзі пригрозили Білорусі новими санкціями.

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