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Щорічно бюджет України недоотримує 45–50 млрд грн надходжень через несплату акцизних податків, - Монастирський

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 10:56
Щорічно бюджет України недоотримує 45–50 млрд грн надходжень через несплату акцизних податків, - Монастирський Фото: операція "Акциз" почалася з 1 листопада
Автор: Наталія Гурковська

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що бюджет України недоотримує 45-50 млрд грн надходжень щорічно через несплату акцизних податків. Тому із 1 листопада за його наказом розпочалася операція "Акциз", мета якої - припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

За його словами, торгівля незаконною продукцією здійснюється через 6,5 тис. точок продажу тютюнових виробів, 2,5 тис. - алкогольних напоїв, 590 місць із продажу пального і скрапленого газу.

"У той час як легальні товаровиробники виконують свої обов’язки і сплачують мільярди гривень акцизних податків, поруч існує величезний сектор тіньової економіки", - сказав Монастирський.

За перший місяць операції “Акциз” співробітники поліції склали протоколів про порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше, ніж за останніх півтора роки.

"Про серйозність нашого підходу найкраще розкажуть цифри. За цей час перевірено понад 86 тис. об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження. Вилучено понад 1 млн пачок тютюнових виробів, більш ніж 246 тис. літрів алкогольної продукції, майже 103 тис. літрів етилового спирту, 18 автомобілів, які здійснювали перевезення підакцизної групи товарів. А також 3,5 тис. марок акцизного податку з ознаками фальсифікації. Щодо нелегального ринку пального. Тільки за 10 днів по всій Україні було розпочато 87 адміністративних та 13 кримінальних проваджень, у рамках яких із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється в близько 100 млн грн, а також 141 одиницю спеціалізованого обладнання", - розповів Монастирський.

Як повідомлялось, дослідники незалежної неурядової організації Growford Institute встановили, що швидке збільшення акцизного навантаження на виробництво сигарет не призводить до пропорційного зростання податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

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