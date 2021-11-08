Нелегальні мігранти розбили табір на кордоні з Польщею: їх охороняють спецслужби Білорусі

"МВС і військовослужбовцям вдалося припинити першу масову спробу перетнути кордон (Польщі - ред.)", - йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони зазначили, що після невдалої спроби проникнути на територію Польщі мігранти розбили наметовий табір в районі кузні. Так звані біженці перебувають під постійною охороною білоруських спецслужб.

Польські військові опублікували відео табору мігрантів, який вони розбили на кордоні. На кадрах видно, що вздовж паркану знаходяться десятки наметів і горить безліч багать.