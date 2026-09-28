Нелегальный рынок сигарет стремительно растет, бюджет теряет миллиарды: новое исследование

Доля нелегальной торговли сигаретами выросла до 21,6%

"Рост общего показателя по сравнению с предыдущей волной произошел преимущественно путем увеличения доли продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально реализуемой в Украине. Ее доля выросла с 7,8% в апреле до 10,9% в июле 2026 года", – говорится в исследовании.

В то же время доля поддельной продукции, в том числе продукции с поддельными акцизными марками, снизилась с 11,2% в апреле до 9,1% в июле.

При таких объемах рынка годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в рекордные 36,4 млрд грн.

Где сосредоточен нелегальный рынок сигарет

География нелегальной торговли не изменилась. Приблизительно 68% всей нелегальной продукции сосредоточено в семи областях: Днепропетровская – 18%, Харьковская – 12%, Одесская – 11%, Киев и Киевская область – 8%, Львовская – 7%, Кировоградская – 6%, Хмельницкая – 6%.

Киоски и магазины остаются основными каналами сбыта, через которые реализуется около двух третей нелегальной табачной продукции.

Напомним, на прошлой неделе правительство назначило Юрия Конюшенко новым руководителем Государственной налоговой службы. Среди ключевых задач нового руководителя ГНС от премьер-министра - выполнение планов поступлений в государственный бюджет, совершенствование и упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с плательщиками.

Согласно отчету "Института социально-экономической трансформации", ключевой проблемой налоговой продолжает оставаться подакцизная группа товаров, в том числе нелегальное обращение никотинсодержащей продукции.

Какие схемы используют для нелегального обращения табака

Ранее СМИ сообщали, что неизвестная на рынке компания ООО "Люкс-Трейд Коммерц" ввезла в Украину почти 1000 тонн табака, но не заказала ни одной акцизной марки, что может свидетельствовать о подготовке к нелегальному производству табачной продукции.

По данным СМИ, во втором квартале этого года эта компания снова импортировала 560 тонн табака. При этом остатки табака на складах ООО "Ферментационный завод "ТОБАКО" без заказа акцизных марок составляют 5750 тонн.