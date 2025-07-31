В Украину ввезли почти 1000 тонн табака, но не заказали ни одного акциза, - журналист

Компания ООО "Люкс-Трейд Коммерц" в течение января-мая 2025 года импортировала в Украину 940 тонн табачного сырья. Но не заказала ни одной акцизной марки, что может свидетельствовать о подготовке к нелегальному производству табачной продукции.

Он отметил, что эта компания ранее не была известна на рынке, однако импортировала в Украину объемы сырья, для перевозки которых понадобилось бы 25 грузовиков.

В то же время, по данным источников журналиста в Налоговой службе, "Люкс-Трейд Коммерц" еще в августе 2024 года получила лицензию на производство табака для кальянов, однако до сих пор не приобрела ни одной акцизной марки.

Эти обстоятельства вызывают вопросы относительно легальности дальнейшего использования ввезенного сырья, отмечает Плинский.

"Интересно, что это за игрок, где хранится весь этот табак и куда они планировали девать такое количество сырья для кальянов? Потому что 940 тонн - это очень много", - добавляет журналист.