ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украину ввезли почти 1000 тонн табака, но не заказали ни одного акциза, - журналист

Украина, Четверг 31 июля 2025 18:24
UA EN RU
В Украину ввезли почти 1000 тонн табака, но не заказали ни одного акциза, - журналист Фото: неизвестная компания ввезла в Украину почти 1000 тонн табака, но не заказала ни одного акциза (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компания ООО "Люкс-Трейд Коммерц" в течение января-мая 2025 года импортировала в Украину 940 тонн табачного сырья. Но не заказала ни одной акцизной марки, что может свидетельствовать о подготовке к нелегальному производству табачной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Евгения Плинского.

Он отметил, что эта компания ранее не была известна на рынке, однако импортировала в Украину объемы сырья, для перевозки которых понадобилось бы 25 грузовиков.

В то же время, по данным источников журналиста в Налоговой службе, "Люкс-Трейд Коммерц" еще в августе 2024 года получила лицензию на производство табака для кальянов, однако до сих пор не приобрела ни одной акцизной марки.

Эти обстоятельства вызывают вопросы относительно легальности дальнейшего использования ввезенного сырья, отмечает Плинский.

"Интересно, что это за игрок, где хранится весь этот табак и куда они планировали девать такое количество сырья для кальянов? Потому что 940 тонн - это очень много", - добавляет журналист.

Запрет электронных сигарет в Украине

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza".

Также журналисты зафиксировали неоднократные случаи нарушения законодательства: в рамках расследования 16-летняя девушка без труда приобрела запрещенные изделия в нескольких популярных ТРЦ.

Напомним, с 11 июля 2024 года в Украине запрещено продавать ароматизированные электронные сигареты и жидкости к ним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции