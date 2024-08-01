Нелегальные производители сигарет генерируют заказные кампании против честного бизнеса, - "Филипп Моррис"

Против компании "Филипп Моррис Украина" и ее брендов фиксируется организованная массированная информационная атака через телеграмм-каналы, информационные ресурсы с сомнительной репутацией и отдельных ангажированных публичных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Информация, которую пытаются продвигать, является ложной и манипулятивной, а ее главная цель – дискредитировать репутацию компании в глазах партнеров, клиентов, стейкхолдеров и работников, а также репутацию ее брендов в глазах потребилетей.

"Мы хорошо понимаем, что причиной этой атаки является наша последовательная принципиальная позиция в борьбе с нелегальным рынком табака. В то же время такое информационное преследование свидетельствует нам о том, что усилия компании в борьбе с нелегальными производителями табака успешны - и они затрагивают интересы организованной преступности". , - отметили в пресс-службе "Филипп Моррис Украина".

В компании добавляют, что по инициативе противодействовать нелегальному рынку продолжают присоединяться партнеры и сторонники. Это свидетельствует о том, что украинцы все больше понимают значимость прозрачного, легального и ответственного бизнеса. Ведь, по подсчетам международного агентства Кантар, только за прошлый год государство недополучило от нелегального рынка табака более 23 млрд гривен.

На важность активных действий по борьбе с нелегальным рынком табака указывают и иностранные партнеры Украины.

Недавно специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины госпожа Пенни Прицкер подчеркнула, что на серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли.

"Хотим отметить, что никакое информационное давление не остановит инициативу "Филипп Моррис" в борьбе с теневым рынком. Наша позиция останется твердой и принципиальной: рынок табака должен быть легальный и четко урегулирован, а налоги должны платить все, тем более во время войны, когда от них зависит устойчивость и обороноспособность страны", - подчеркнули в компании.

В "Филипп Моррис Украина" добавили, что, несмотря на целенаправленные попытки осквернить репутацию, компания продолжает свою работу и остается компанией с принципами – одним из крупнейших инвесторов, налогоплательщиков и работодателей в Украине.