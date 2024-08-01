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Нелегальні виробники сигарет генерують замовні кампанії проти чесного бізнесу, - "Філіп Морріс"

Четвер 01 серпня 2024 09:54
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Нелегальні виробники сигарет генерують замовні кампанії проти чесного бізнесу, - "Філіп Морріс"
Автор: Олександр Мороз

Проти компанії "Філіп Морріс Україна" та її брендів спостерігається організована масована інформаційна атака через телеграм-канали, інформаційні ресурси з сумнівною репутацією та окремих ангажованих публічних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.

Зазначається, що Інформація, яку намагаються просувати, є неправдивою та маніпулятивною, а її головна мета – дискредитувати репутацію компанії в очах партнерів, клієнтів, стейкхолдерів та працівників, а також репутацію її брендів в очах споживачів.

"Ми добре розуміємо, що причиною цієї атаки є наша послідовна принципова позиція у боротьбі з нелегальним ринком тютюну. Водночас, таке інформаційне переслідування свідчать нам про те, що зусилля компанії у боротьбі із нелегальними виробниками тютюну є успішними – і вони зачіпають інтереси організованої злочинності", - зазначили у прес-службі "Філіп Морріс Україна".

У компанії додають, що до ініціативи протидіяти нелегальному ринку продовжують доєднуватися партнери та прибічники. Це свідчить про те, що українці дедалі більше розуміють важливість прозорого, легального та відповідального бізнесу. Адже за підрахунками міжнародної агенції Кантар, тільки за минулий рік держава недоотримала від нелегального ринку тютюну понад 23 млрд гривень.

На важливість активних дій у боротьбі з нелегальним ринком тютюну вказують і іноземні партнери України.

Нещодавно спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України пані Пенні Пріцкер наголосила, що на сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку.

"Хочемо зазначити, що ніякий інформаційний тиск не зупинить ініціативу "Філіп Морріс" у боротьбі із тіньовим ринком. Наша позиція залишиться твердою та принциповою: ринок тютюну має бути легальний та чітко врегульований, а податки мають платити усі, тим більше під час війни, коли від них залежить стійкість та обороноздатність країни", - підкреслили у компанії.

У "Філіп Морріс Україна" додали, що попри ціленаправлені спроби спаплюжити репутацію, компанія продовжує свою роботу та лишається компанією із принципами – одним з найбільших інвесторів, платників податків та роботодавців в Україні.

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