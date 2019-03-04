В деяких областях України завтра очікується дощ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра у західних, східних, вдень і у північних, Черкаській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ

Погода в Україні 5 березня: в деяких областях очікуються опади у вигляді невеликого дощу і дощу з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, у західних, східних, вдень і у північних, Черкаській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ. У Карпатах вночі і на сході країни дощ з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с.

Температура вночі до +6 градусів, вдень до +11, у південній частині місцями до +15. На високогір'ї Карпат протягом доби до +5.

Нагадаємо, в Києві завтра, 5 березня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. За даними синоптиків, 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м / с (рівень небезпеки "жовтий").

Синоптик Наталія Діденко, повідомила, що завтра погода в Україні очікується тепла, місцями повітря прогріється до +15. зокрема, завтра температура повітря в середньому коливатиметься від +6 до +10, на заході до +12, на півдні, особливо в Одеській області до +15. Вночі також очікується температура вище нуля. Вітер західний, південно-західний. У Києві завтра до +10. В Україні 6 березня очікується чергове похолодання після цього 7-8 березня знову потеплішає.