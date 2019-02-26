В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

У північно-східній частині країни місцями ожеледиця

Погода в Украине завтра, 27 февраля: ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в северо-восточной части страны и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м / с.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем до +5. На Закарпатье до +9. В Карпатах ночью от -3 до -8, днем -5.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление в Украине начнется с понедельника, 4 марта, температура воздуха превысит отметку +10 градусов. Потепление в Украину принесет юго-западный ветер. Однако до 4 марта особых изменений в погоде не будет.

В Киеве завтра, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью 0,-1 градус, днем +1+3 градуса.

РБК-Украина писало, что сегодня, 26 февраля, в Украине ухудшится погода, в частности, ожидается дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, на Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, в западной части местами порывы 15-20 м/сек.