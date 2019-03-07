В деяких областях України завтра буде дощ

Температура очікується до +17

В некоторых областях Украины завтра, 8 марта, ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью до +7 градусов, днем до +17. В восточной части ночью до +5 градусов, днем до +9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что похолодание в Украину придет на следующей неделе. Она отметила, что похолодание следует ожидать после 10 марта.

8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня +8 +14 градусов, на западе 8-9 марта +10 +17 градусов. На северо-востоке - Сумская, Харьковская области - воздух будет свежим, +5 +9 градусов.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 7 марта, в частности, на западе страны ожидается сильный ветер. Так, 7 марта днем в западной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Погодным условиям присвоили I уровень опасности (желтый).