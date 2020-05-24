У Києві завтра відкриють метро: нові правила роботи

Фото: вхід на станцію "Майдан Незалежності" (РБК-Україна)

До підземки без маски не пустять

З 25 травня у Києві почне працювати у звичному режимі метрополітен. Масковий режим і соціальна дистанція будуть обов’язковими.

Про це повідомили в Telegram Київської міської державної адміністрації.

У КМДА наголосили, що метро можна бути зайти лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками.

"У разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней. Тож закликаємо користуватися метрополітеном лише у разі нагальної потреби", - додали у КМДА.

Наразі метро вже готове до роботи. Зокрема, дезинфікуються потяги та пасажирські зони, промарковані для дотримання дистанції вестибюлі та платформи станцій, а працівники підземки забезпечені засобами індивідуального захисту

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні метро в Києві і Харкові відкриють з 25 травня.

Раніше в КМДА повідомили, як будуть боротися з порушниками карантину в метро.

Також у КМДА розповіли, кого не пустять в метро після відновлення роботи.

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Автор: Роман Калиниченко