Уряд Гончарука запланував збільшення видатків на Офіс президента

Фото: Адміністрація (Офіс) президента України (РБК-Україна)

Кабмін пропонує збільшити видатки на Зеленського 39 млн грн

Видатки з загального фонду державного бюджету на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та офісу президента України у 2020 році становитимуть 983,3 млн грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Таким чином, у 2020 році видатки з загального фонду на президента Володимира Зеленського та його Офіс зростуть на 4,1% у порівняні з видатками на президента та Адміністрацію президента у 2019 році (944,5 млн грн).

Проектом бюджету також пропонується виділити на Апарат Верховної ради у 2020 з загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).

Крім того, Кабмін пропонує виділити з загального фонду на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету міністрів України 904,5 млн грн, що на 2,1% менше, ніж у 2019 році (924,3 млн грн).

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який уряд Олексія Гончарука подав до Верховної ради, заплановано збільшення доходів і видатків держбюджету на 5,2%. Однак доходи загального фонду зростуть лише на 3,7%, а доходи спеціального фонду - на 19,6%. Аналогічно видатки загального фонду зростуть на 3,8%, а доходи спеціального фонду - на 18,1%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує перемістити Офіс президента, а на вулиці Банковій створити художній музей. Водночас глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що "команда президента" відмовилася від ідеї переїзду.