Уряд планує зменшити розподіл ВВП через бюджет

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За основу уряд взяв консервативний прогноз

Частка перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) через державний бюджет у 2020 році знизиться до 23,5%. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, частка перерозподілу ВВП через державний бюджет у 2020 році порівняно із затвердженими показниками 2019 року знизиться на 2,3 відсоткових пунктів, а з фактичними показниками 2018 року на 2,4 в.п.

Проектом держбюджету передбачено, що доходи і видатки держбюджету зростуть на 5,2% по відношенню до затверджених показників 2019 року.

Зокрема, доходи державного бюджету України на 2020 заплановані в сумі 1 079 млрд грн (1 026 млрд грн - у 2019 році), у тому числі доходи загального фонду 962 млрд грн, доходи спеціального фонду - 116 млрд грн.

Видатки держбюджету заплановані у сумі 1 170 млрд грн (1 112 млрд грн у 2019 році), у тому числі загального фонду - 1 044 млрд грн. видатки спеціального фонду - 125 млрд грн.

Нагадаємо, проектом закону про державний бюджет на 2020 рік передбачено, що номінальний внутрішній валовий продукт України у 2020 році зросте до 4551,7 млрд грн. У той же час у 2020 році прогнозується прискорення зростання реального ВВП до 3,3%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.