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Оржель аргументував неприйнятність російських умов транзитного контракту

Новини » Економіка     02.12.2019 - 13:01
Оржель аргументував неприйнятність російських умов транзитного контракту
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна в принципі готова на річний контракт, але за тарифом у 20-30 разів вищим

Україна виступає проти пропозиції Росії підписати контракт на транзит газу на один рік, оскільки такі умови є неприйнятними. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, річний контракт невигідний і для європейських країн.

"Дивіться, рік є неприйнятним для України. Хоча у нас дуже проста взаємодія: якщо рік і невеликі обсяги, то відповідно тариф - дуже великий. Ми напряму зв'язуємо, по матриці, от є такі обсяги і всього на рік, значить тариф - в 20 разів, в 30 разів більше ніж поточний", - заявив Оржель.

Він нагадав, що згідно з європейськими правилами, замовник інфраструктури може замовити будь-який обсяг навіть на щоденній основі.

"Якщо вони будуть замовляти, то ми маємо їм надати таку можливість. Але, звичайно, від цього залежить тариф. Він буде надзвичайно більше. Тому зважаючи на інтереси і європейської сторони української сторони і російської, щоб забезпечити виконання своїх договірних відносин, треба підписувати такі умови, які також забезпечують адекватний тариф на транспортування", - заявив Оржель.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Відзначимо, газове питання планують обговорити під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна на переговорах в нормандському форматі 9 грудня о Парижі.

Наступний раунд газових переговорів з Росією відбудеться на цьому тижні Українці знову будуть платити ринкову ціну газу з 1 травня
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