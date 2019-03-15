Невідомі від імені НАЗК розсилають анкети суб'єктам декларування

У НАЗК надійшла інформація про розсилці невідомими особами анкет опитування від їх імені

В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) заявили, что неизвестные от их имени рассылают субъектам декларирования анкеты опросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

Сообщается, что в НАПК поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от имени Национального агентства.

"Национальное агентство не шлет подобные анкеты и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать", - сообщили в пресс-службе НАПК.

В Нацагентстве также отметили, что все письма, которые они рассылают, приходят субъектам декларирования исключительно с официального домена nazk.gov.ua.

Напомним, сегодня Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вызвало семь человек, среди которых народные депутаты, судьи и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата.

РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчетах семи политических партий за IV квартал 2018 года.