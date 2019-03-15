Невідомі від імені НАЗК розсилають анкети суб'єктам декларування

У НАЗК надійшла інформація про розсилці невідомими особами анкет опитування від їх імені
В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) заявили, что неизвестные от их имени рассылают субъектам декларирования анкеты опросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.
Сообщается, что в НАПК поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от имени Национального агентства.
"Национальное агентство не шлет подобные анкеты и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать", - сообщили в пресс-службе НАПК.
В Нацагентстве также отметили, что все письма, которые они рассылают, приходят субъектам декларирования исключительно с официального домена nazk.gov.ua.
Напомним, сегодня Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вызвало семь человек, среди которых народные депутаты, судьи и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата.
РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчетах семи политических партий за IV квартал 2018 года.