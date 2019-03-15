Нардепів Вілкула та Кривохатька викликали в НАЗК

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Всього НАЗК викликало сім осіб, серед яких народні депутати, судді і чиновни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало сім осіб, серед яких народні депутати, судді і чиновники, для дачі пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацагентство.

НАЗК викликало для дачі пояснень нардепа Олександра Вілкула, нардепа Вадима Кривохатька, депутата Сумської міськради Світлану Липову, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря Міністерства регіонального розвитку Ігоря Корхового, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Андрія Сала, суддю Київського апеляційного господарського суду у відставці В'ячеслава Зеленіна, екс-директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Павла Барбула.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно народного депутата України Борислава Розенблата.

РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах семи політичних партій за IV квартал 2018 року.

Додамо, у відеоблозі Антона Столярова говорилося, що Вілкул не вносив до декларації цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько 1 млн доларів, користування автомобілем компанії Рината Ахметова і будинком колишньої тещі.