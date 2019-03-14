НАЗК виявило конфлікт інтересів в діях Розенблата

Фото: Борислав Розенблат (wikipedia.org)

Розенблат запросив НАЗК результати перевірки декларації співробітника НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суд адмінпротокол стосовно народного депутата України Борислава Розенблата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними НАЗК, Розенблат, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, направив до агентства депутатське звернення. У цьому зверненні порушувалось питання, що становило його приватний інтерес: проведення НАЗК повної перевірки декларацій щодо одного зі співробітників НАБУ, котрий є свідком сторони обвинувачення у кримінальному провадженні, у якому підозрюється народний депутат.

Також до суду направлено два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно Ярослава Колесніка, який перебуваючи на посаді головного лікаря Білоцерківського обласного онкодиспансеру, підписав наказ про преміювання своєї доньки, що працює на посаді заступника головного лікаря з медичної частини у цьому ж закладі.

Ще два адмінпротоколи направлено до суду стосовно Івана Ровенка, який перебуваючи на посаді головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району, підписав наказ про преміювання своєї дружини, що працює на посаді лікаря загальної практики у цьому ж закладі.

У НАЗК вважають, що посадовці та народний депутат вчинили адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі адмінпротоколи направлені в суд.

Раніше НАЗК запрошувало Розенблата для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".

РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у звітах семи політичних партій за ІV квартал 2018 року.