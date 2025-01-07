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Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь

Вторник 07 января 2025 10:04
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Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь За нарушение ПДД можно получить штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева напомнила водителям, в каком случае можно получить штраф из-за пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

О каком нарушении и штрафе идет речь

Патрульные рассказали, как недавно привлекли к ответственности водителя, который не пропустил пешеходов в установленном месте.

Отмечается, что происшествие случилось в Шевченковском районе Киева.

"Инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого не предоставил преимущества в движении гражданам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - уточнили правоохранители.

Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь

Момент нарушения ПДД водителем (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Учитывая такую ситуацию, инспекторы:

  • быстро остановили водителя
  • разъяснили ему опасные последствия таких действий
  • вынесли постановление по части 1 статьи 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП

В завершение украинцам напомнили: согласно пункту 18.1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен сбавить скорость. А в случае необходимости - остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

"Водите ответственно", - подытожили патрульные и опубликовали видео с места происшествия.

Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь

Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать:

  • за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств (более чем на 20 километров в час)
  • за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог
  • за нарушение правил перевозки грузов
  • за нарушение правил буксировки транспортных средств
  • за нарушение правил остановки, стоянки
  • за нарушение правил проезда пешеходных переходов
  • за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах
  • за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам

Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.

Напомним, ранее полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.

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