Водители могут попасть на штраф из-за пешеходов: о чем речь
Патрульная полиция Киева напомнила водителям, в каком случае можно получить штраф из-за пешеходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
О каком нарушении и штрафе идет речь
Патрульные рассказали, как недавно привлекли к ответственности водителя, который не пропустил пешеходов в установленном месте.
Отмечается, что происшествие случилось в Шевченковском районе Киева.
"Инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого не предоставил преимущества в движении гражданам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - уточнили правоохранители.
Момент нарушения ПДД водителем (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Учитывая такую ситуацию, инспекторы:
- быстро остановили водителя
- разъяснили ему опасные последствия таких действий
- вынесли постановление по части 1 статьи 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП
В завершение украинцам напомнили: согласно пункту 18.1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен сбавить скорость. А в случае необходимости - остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
"Водите ответственно", - подытожили патрульные и опубликовали видео с места происшествия.
Отметим, что согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях(КУоАП), граждан могут наказать:
- за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств (более чем на 20 километров в час)
- за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог
- за нарушение правил перевозки грузов
- за нарушение правил буксировки транспортных средств
- за нарушение правил остановки, стоянки
- за нарушение правил проезда пешеходных переходов
- за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах
- за нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам
Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.
Напомним, ранее полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.
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