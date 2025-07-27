Жара, град и шквалы завтра накроют Украину: где объявили желтый уровень опасности

28 июля в Украине ожидаются грозы, сильная жара и местами град. В Киевской области объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

В Украине 28 июля ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне 14-19°, днем ожидается 23-28°.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.

Местами, в частности в Киевской и Черкасской областях, возможны значительные дожди и грозы, днем возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 17 до 22°, на юге до 25°, днем - 29-34°.

В южных областях, а также в Кировоградской и Днепропетровской прогнозируют сильную жару - до 35-38°. В северных регионах будет немного прохладнее - 27-32°.

Ветер в большинстве областей восточный и юго-восточный, скоростью 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве ночью 20-22°, днем 27-29°. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Киевской области 28 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, умеренные, иногда значительные, с грозами.

Днем в некоторых районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 17-22°, днем - 27-32°.

Из-за опасных метеоусловий по Киевской области объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение касается гроз, местами града и сильных порывов ветра.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также затруднить движение транспорта.