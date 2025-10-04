Непогода добралась до Румынии: обесточены горные курорты, в Бухаресте повреждены авто

В частности, в нескольких районах Брашова десятки деревьев упали на Дании электропередач из-за метели и обильного снега. По этой причине, с вечера пятницы, тысячи туристов и местных жителей остались без электричества.

Также проблемы наблюдаются на горных курортах Бран, Фундата и Моэчу. Спасатели уже работают на местах, чтобы как можно скорее устранить проблему.

Кроме того, этой ночью спасательные службы искали в горах четырех граждан Польши, которые застряли на высоте около 2000 метров из-за непогоды. Операция проводилась пять часов на границе уездов Хунедоара, Вылча и Альба.

Помимо этого, спасатели совершили три сотни выездов в столице Румынии Бухаресте. Причиной стали поваленные деревья, оборванные кабели и другие конструкции.

По итогу лишь в столице 16/ автомобилей получили серьезные повреждения из-за поваленных ветром деревьев.

Кроме того, в пятницу в Констанце прошел сильный дождь, затопивший несколько улиц. Уровень воды достигал полуметра.

Причем на побережье порывы ветра были свыше 80 км/ч, из-за чего все порты в Черном море были закрыты.